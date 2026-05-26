«Англия» уже другая». Денис Казанский — об уходе Гвардиолы с поста тренера «Ман Сити»

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити». 22 мая 2026 года на официальном сайте «Манчестер Сити» объявил об уходе специалиста с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/20026, хотя его контракт действовал ещё год — до лета 2027 года.

«А ведь всё… «Англия» уже другая. Перемены драматичные.

Клопп, Конте, Почеттино, Рафа, Жозе… и только Пеп до этого года из блистательного поколения тренеров оставался в деле. Что-то бесконечно штукатурил, потом сносил, строил, ремонтировал…. Он был волен как каменщик выбирать своё время. Гармония, быть может, тоже имеет значение. 10 лет — 20 титулов. Уже интересно, что с ним будет дальше. После пляжей, расслабленных интервью и появлений опять в чём-то жутко модном.

Решение Гвардиолы уйти фундаментальное для всей Лиги. Смена караула. Артета, Слот, Кэррик, Де Дзерби, Хаби Алонсо… теперь они — лидеры нового поколения. Жизнь продолжается. Гонка без «Сити» Гвардиолы будет как будто даже масштабнее.

А ведь грустно. Потому что Пеп в «Сити» — это было как-то привычно. Иногда вот такая стабильность, а не стабильность нестабильности, очень необходима», — написал Казанский в своём телеграм-канале.