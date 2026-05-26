«Барселона» может заплатить € 20 млн за «нового Неймара» — AS

«Барселона» может заплатить € 20 млн за «нового Неймара» — AS
«Барселона» проявляет интерес к 16-летнему крайнему нападающему «Атлетико Минейро» Габриэлю Венено. Об этом сообщает AS.

В своём материале AS называет вингера «новым Неймаром». По информации источника, «Атлетико Минейро» запросит € 20 млн за футболиста. Подчёркивается, что в случае приобретения Венено каталонским клубом он не сможет выступать за него до 18 лет. После наступления совершеннолетия бразильца смогут зарегистрировать в молодёжной команде «блауграны».

На текущий момент 16-летний нападающий играет за молодёжную команду «Атлетико Минейро» U17, за которую в нынешнем сезоне провёл четыре матча.

