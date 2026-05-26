Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорий Иванов заявил, что может покинуть пост президента «Урала»

Григорий Иванов заявил, что может покинуть пост президента «Урала»
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что может покинуть свою нынешнюю должность. По итогам сезона-2025/2026 уральцы заняли третье место в турнирной таблице Pari Первой лиги, а в VK Video переходных матчах уступили махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:3 по сумме встреч.

«Есть вероятность того, что я не останусь во главе «Урала» в следующем сезоне. В этом вопросе всякое может произойти, но пока рано говорить более конкретно. Лично я готов и дальше работать в «Урале». Этот клуб — моя жизнь. Посмотрим, что будет дальше.

Одновременно с этим пока не готов подтвердить тот факт, что прежний тренерский штаб продолжит работу. Мы только распустили команду, от конца сезона всего два дня прошло. Если будут какие-то изменения, мы сразу об этом расскажем», — приводит слова Иванова Sport24.

Материалы по теме
«Урал» проведёт третий сезон подряд в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android