«Арсенал» готов побороться с «МЮ» за Моргана Роджерса стоимостью в € 116 млн — talkSPORT

«Арсенал» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Астон Виллы» Моргану Роджерсу. Состоялись предварительные переговоры с агентами 23-летнего хавбека. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, «канониры» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Астон Вилла» оценивает Роджерса как минимум в £ 80 млн (€ 92,8 млн), но в результате борьбы за футболиста его стоимость способна вырасти до £ 100 млн (€ 116 млн).

В нынешнем сезоне Роджерс принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: