«Зенит» достиг соглашения о переходе форварда «Трабзонспора» за € 18+2 млн — источник

«Зенит» достиг договорённости с «Трабзонспором» о переходе нападающего Фелипе Аугусто за € 18 млн в качестве фиксированной суммы, € 2 млн в виде бонусов, а также за процент от последующей продажи. Об этом сообщает аккаунт Сердар (Serdar), специализирующийся на новостях «Трабзонспора», на своей странице в социальной сети X.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.