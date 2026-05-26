Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Ганы пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

В национальной команде Ганы подтвердили, что полузащитник «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус пропустит чемпионат мира — 2026.

Футболист проходит лечение после травмы, которая беспокоила его на протяжении первой половины 2026 года. К апрелю Кудус, казалось, смог решить проблемы со здоровьем, однако вскоре произошёл рецидив. Последний матч, в котором он принимал участие, состоялся 4 января в рамках АПЛ с «Сандерлендом», завершившийся вничью — 1:1.

Сборная Ганы выступит на чемпионате мира в группе с командами Англии, Хорватии и Панамы. Первый матч национальной команды запланирован на 18 июня, соперником станет сборная Панамы.