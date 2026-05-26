«Принадлежит ему». Винисиус сообщил, что Неймар будет играть под 10-м номером на ЧМ

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сообщил, что форвард «Сантоса» Неймар будет выступать под 10-м игровым номером на грядущем чемпионате мира.

«Какой у меня будет номер на чемпионате мира? Я не знаю. Но «десятка» принадлежит Неймару, вот что важно», — приводит слова Винисиуса CazeTV.

Винисиус неоднократно выступал в составе бразильской национальной команды под 10-м номером. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной. 34-летний нападающий забил 79 голов в 128 матчах во всех соревнованиях. Оба футболиста были вызваны на мировое первенство 2026 года.

