Нико Пас предпочёл остаться в «Комо» на сезон вместо перехода в «Реал» — Ди Марцио

Полузащитник Нико Пас намерен продолжить карьеру в «Комо» вместо перехода в мадридский «Реал». По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио в соцсети, игрок хочет провести в итальянском клубе ещё один сезон.

Руководство команды Серии А стремится сохранить футболиста и делает всё возможное для этого. Однако окончательное решение будет принимать «Реал», который имеет право обратного выкупа игрока сборной Аргентины за € 9 млн в 2026 году и за € 10 млн в 2027 году.

В «Комо» осведомлены о том, что Жозе Моуринью, возвращающийся на пост тренера «сливочных», хотел бы видеть Паса в составе уже сейчас. Тем не менее в клубе надеются, что предстоящие президентские выборы помогут отсрочить трансфер на год. В текущем сезоне Нико провёл 35 матчей в Серии А и забил 12 голов.

Пас начал свою карьеру в структуре «Реала», перейдя из академии «Тенерифе» в 12-летнем возрасте. В 2024 году «Комо» приобрёл полузащитника, сохранив за «Реалом» опцию обратного выкупа за € 10 млн. На данный момент портал Transfermarkt оценивает игрока в € 65 млн.