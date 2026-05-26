Нико Гонсалес готов покинуть «Манчестер Сити» — The Times

Полузащитник «Манчестер Сити» Нико Гонсалес рассматривает вариант с уходом из команды из-за недостатка игровой практики. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, потеря места в стартовом составе разочаровывает 24-летнего футболиста, в связи с чем он может покинуть стан «горожан» летом. Интерес к Гонсалесу проявляют клубы из Испании и Италии.

В нынешнем сезоне Гонсалес принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

