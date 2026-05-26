«Марсель» — лидер по посещаемости Лиги 1 сезона-2025/2026, «Монако» — аутсайдер

По итогам сезона-2025/2026 стали известны данные о средней посещаемости матчей французских клубов в Лиге 1.

Лидером по количеству зрителей стал «Марсель»: в среднем на домашние матчи клуба приходили 62 612 болельщиков. Это соответствует 94% заполняемости стадиона — результат, который вывел команду на первое место в рейтинге посещаемости.

На второй строчке расположился «Лион» с показателем 49 848 зрителей за матч. Стадион клуба заполнялся на 86%. Замкнул тройку «ПСЖ», который, несмотря на меньшую среднюю аудиторию (47 848 человек), продемонстрировал лучшую загрузку арены — 99%.

Интересно, что позиции клубов в турнирной таблице не всегда коррелируют с популярностью у зрителей: «ПСЖ» занял первое место в чемпионате; «Лион» финишировал четвёртым; «Марсель» расположился на пятой строчке.

Антирекорд по посещаемости установил «Монако». Домашние матчи монегасков, в составе которых выступает российский полузащитник Александр Головин, собирали в среднем лишь 8120 зрителей. Заполняемость стадиона на уровне 66% стала худшей среди всех команд лиги.