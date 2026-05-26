Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состав сборной США по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Опубликована заявка сборной США на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Федерация футбола США на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Крис Брэди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тёрнер («Нью-Инглэнд Революшн»).

Защитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Серджино Дест (ПСВ), Алекс Фримен («Вильярреал»), Марк Маккензи («Тулуза»), Тим Рим («Шарлотт»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джозеф Скалли («Боруссия» Мёнхенгладбах), Остон Трасти («Селтик»).

Полузащитники: Тайлер Адамс («Борнмут»), Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уайткэпс»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Джованни Рейна («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»), Малик Тилльман («Байер» Леверкузен).

Нападающие: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Фоларин Балогун («Монако»), Рикардо Пепи (ПСВ), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Олимпик» Марсель), Хаджи Райт («Ковентри Сити»), Алекс Сендехас («Америка» Мехико).

На чемпионате мира сборная США сыграет в группе D с командами Парагвая, Австралии и Турции.

Материалы по теме
Официально
Опубликована заявка сборной Турции на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android