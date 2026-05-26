«Рома» объявила о выкупе Малена у «Астон Виллы». У форварда 14+2 в 18 матчах Серии А

«Рома» на официальном сайте объявила о выкупе нападающего Дониэлла Малена у «Астон Виллы». Контракт 27-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2030 года.

В январе нидерландский футболист перешёл в римский клуб на правах аренды. За этот период Мален принял участие в 18 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

По итогам минувшего сезона Серии А «Рома» заработала 73 очка и заняла третье место, что позволило ей квалифицироваться в Лигу чемпионов.

