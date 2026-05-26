«Сент-Этьен» и «Ницца» сыграли вничью в первом переходном матче

Завершился первый переходный матч между клубами «Сент-Этьен» из Лиги 2 и «Ницца» из Лиги 1. Встреча состоялась на стадионе «Жеффруа-Гишар» (Сент-Этьен). В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц). Матч завершился вничью — 0:0.

Ответный переходный матч запланирован на 29 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

«Ницца» по итогам сезона-2025/2026 Лиги 1 расположилась на 16-й строчке с 32 очками. «Сент-Этьен» занял третье место в турнирной таблице французской Лиги 2. Команда заработала 60 очков.

По итогам прошедшего сезона Лигу 1 покинули «Нант» и «Метц». Из Лиги 2 поднялись в главный чемпионат страны «Труа» и «Ле-Ман».