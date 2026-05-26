«Урал» объявил об уходе из клуба вратаря Михаила Опарина

Вратарь Михаил Опарин ушёл из «Урала». Об этом сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга.

Футболист пополнил состав уральцев 3 июля 2025 года. За это время он провёл два официальных матча, один из которых отыграл всухую.

Опарин является воспитанником омского «Динамо», тольяттинской «Академии», самарских «Крыльев Советов» и пермского «Амкара». На взрослом уровне он также ранее защищал цвета красно-чёрных. Помимо этого, в послужном списке голкипера есть «Калуга», омский «Иртыш», красноярский «Енисей», «Тосно», «СКА-Хабаровск», грозненский «Ахмат» и ярославский «Шинник».

В сезоне-2017/2018 Опарин в составе «Тосно» становился победителем Фонбет Кубка России.