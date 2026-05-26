Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» объявил дату президентских выборов, участвуют два кандидата — Перес и Рикельме

«Реал» объявил дату президентских выборов, участвуют два кандидата — Перес и Рикельме
Комментарии

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. Выборы пройдут с 9:00 по 20:00 по местному времени в баскетбольном павильоне «Королевского клуба».

В выборах примут участие два кандидата: действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

Впервые с 2006 года на руководящую должность будут претендовать минимум два человека.

Ранее сообщалось, что Рикельме предоставил банковский авуар в размере 15% от бюджета «Реала». Эта сумма в размере € 187-193 млн. В голосовании принимают участие «сосьос» клуба старше 18 лет.

Материалы по теме
Нико Пас предпочёл остаться в «Комо» на сезон вместо перехода в «Реал» — Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android