«Реал» объявил дату президентских выборов, участвуют два кандидата — Перес и Рикельме

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. Выборы пройдут с 9:00 по 20:00 по местному времени в баскетбольном павильоне «Королевского клуба».

В выборах примут участие два кандидата: действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

Впервые с 2006 года на руководящую должность будут претендовать минимум два человека.

Ранее сообщалось, что Рикельме предоставил банковский авуар в размере 15% от бюджета «Реала». Эта сумма в размере € 187-193 млн. В голосовании принимают участие «сосьос» клуба старше 18 лет.