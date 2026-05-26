Нападающий сборной Шотландии Лоуренс Шанклэнд перешёл в «Рейнджерс»

Нападающий сборной Шотландии Лоуренс Шанклэнд перешёл из «Хартс» в «Рейнджерс». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Глазго.

Срок действия трудового договора футболиста с «джерс» рассчитан до лета 2028 года и включает в себя опцию продления ещё на один сезон. С 2022 года игрок выступал за тёмно-бордовых, в 171 матче за команду из Эдинбурга нападающий забил 88 голов и отдал 29 голевых передач. В послужном списке форварда также есть «Абердин», «Данди Юнайтед», «Беерсхот» и ряд других команд. По итогам прошлого сезона Шанклэнд взял вместе с «Хартс» серебряные медали шотландского Премьершипа. «Рейнджерс» занял третье место.

