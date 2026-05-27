«Зенит» договорился с форвардом Аугусто о переходе из «Трабзонспора» — Сабунджуоглу

«Зенит» достиг соглашения с 22-летним нападающим «Трабзонспора» Фелипе Аугусто о переходе. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сторона бразильского футболиста хочет, чтобы турецкий клуб принял официальное предложение сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг договорённости о трансфере нападающего за € 18 млн в качестве фиксированной суммы, € 2 млн в виде бонусов, а также за процент от последующей продажи.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.