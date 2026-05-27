Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» начал расследование из-за просочившегося видео с Артетой — The Touchline

«Арсенал» начал расследование из-за просочившегося видео с Артетой — The Touchline
Комментарии

Лондонский «Арсенал» инициировал расследование в связи с видеозаписями, которые попали в Сеть и содержат заявления главного тренера Микеля Артеты. По информации The Touchline в соцсети, в клубе возникли некоторые проблемы после того, как стало известно о видео, посвящённом победе команды в чемпионате.

На записи Артета говорит своим игрокам о том, что они «обязательно выиграют Лигу чемпионов». В клубе уверены, что в словах тренера не было ничего противозаконного и они лишь подняли уверенность игроков. Однако после того, как видео стало вирусным в социальных сетях, в «Арсенале» начали опасаться, что «ПСЖ» может выйти на поле с повышенной мотивацией на финальный матч турнира.

На данный момент видеозапись с заявлениями Артеты была удалена из социальных сетей. Финал Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Арсеналом» запланирован на 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Артета: сейчас наша единственная цель — выиграть Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android