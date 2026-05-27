«Арсенал» начал расследование из-за просочившегося видео с Артетой — The Touchline

Лондонский «Арсенал» инициировал расследование в связи с видеозаписями, которые попали в Сеть и содержат заявления главного тренера Микеля Артеты. По информации The Touchline в соцсети, в клубе возникли некоторые проблемы после того, как стало известно о видео, посвящённом победе команды в чемпионате.

На записи Артета говорит своим игрокам о том, что они «обязательно выиграют Лигу чемпионов». В клубе уверены, что в словах тренера не было ничего противозаконного и они лишь подняли уверенность игроков. Однако после того, как видео стало вирусным в социальных сетях, в «Арсенале» начали опасаться, что «ПСЖ» может выйти на поле с повышенной мотивацией на финальный матч турнира.

На данный момент видеозапись с заявлениями Артеты была удалена из социальных сетей. Финал Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Арсеналом» запланирован на 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.