Рюдигер согласовал с «Реалом» новый контракт — Романо

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер в устной форме согласовал условия нового контракта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, срок действия нового трудового договора футболиста с «лос бланкос» будет рассчитан до лета 2027 года.

Рюдигер играет за «Реал» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. Ранее защитник выступал за «Челси», «Рому» и «Штутгарт».