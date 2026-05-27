«Милан» предложил Ираоле контракт до 2029 года с зарплатой в € 4 млн в год — Скира

«Милан» предложил испанскому тренеру Андони Ираоле контракт до 2029 года с зарплатой в € 4 млн в год, чтобы убедить его возглавить «россонери». 43-летний специалист — основной кандидат на пост главного тренера итальянского клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Ираола также получил предложения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас» и «Байера».

По окончании нынешнего сезона испанский тренер покинет «Борнмут», который он возглавляет с лета 2023 года. Под руководством Ираолы «вишни» впервые в истрии вышли в еврокубки. В следующем сезоне они сыграют в Лиге Европы.

