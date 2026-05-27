Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» предложил Ираоле контракт до 2029 года с зарплатой в € 4 млн в год — Скира

«Милан» предложил Ираоле контракт до 2029 года с зарплатой в € 4 млн в год — Скира
Комментарии

«Милан» предложил испанскому тренеру Андони Ираоле контракт до 2029 года с зарплатой в € 4 млн в год, чтобы убедить его возглавить «россонери». 43-летний специалист — основной кандидат на пост главного тренера итальянского клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Ираола также получил предложения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас» и «Байера».

По окончании нынешнего сезона испанский тренер покинет «Борнмут», который он возглавляет с лета 2023 года. Под руководством Ираолы «вишни» впервые в истрии вышли в еврокубки. В следующем сезоне они сыграют в Лиге Европы.

Материалы по теме
«Милан» ведёт переговоры с тренером Ираолой с предложением о работе — Sky Sports

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android