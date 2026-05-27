Модрич не будет продлевать контракт с «Миланом» — Tuttosport

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не станет продлевать контракт с «Миланом» и покинет команду ближайшим летом. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, хавбек уже сообщил о своём решении руководству итальянского клуба. Хорват хотел помочь команде выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона, но у миланцев не получилось этого достичь, что повлекло за собой увольнение главного тренера Массимилиано Аллегри, генерального директора Джорджо Фурлани и спортивного директора Игли Таре.

Модрич перешёл в «Милан» летом 2025 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне в составе «Милана» хавбек забил два гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах. Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее футболист выступал за «Реал». За 13 лет в «Королевском клубе» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании. Также 39-летний полузащитник по пять раз взял Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В 2024 году Модрич с «Реалом» стал обладателем Межконтинентального кубка.