«Хотим продолжать писать историю». Луис Энрике — о важности победы в финале ЛЧ

«Хотим продолжать писать историю». Луис Энрике — о важности победы в финале ЛЧ
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом» поделился мыслями о миссии клуба и значении побед. Решающая игра турнира пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда выигрываешь трофеи, как это было в прошлом году, — когда никто этого от нас не ожидал, — испытываешь чувство радости и гордости, и даже сейчас это ощущение всё ещё со мной. Дело не просто в том, что мы выиграли Лигу чемпионов и вошли в историю вместе с Парижем — ведь именно этого мы и хотели. Я пришёл в клуб с мыслью: «Моя цель — войти в историю», — и мы действительно вошли в историю, но теперь эта глава закрыта.

Мы хотим продолжать писать эту историю, потому что верим: нам ещё есть чего достичь — и это прекрасно, это приносит удовлетворение, вдохновляет, воодушевляет, особенно когда осознаёшь, что благодаря своему упорному труду ты можешь сделать счастливыми людей, которых даже никогда не встречал, — пусть даже на несколько мгновений или на куда более долгое время.

Незнакомые семьи подходят к тебе и благодарят, потому что им это очень нравится. Когда кто‑то смотрит футбольный матч со своей семьёй — с бабушками и дедушками, родителями, братьями, сёстрами или детьми, — возникает особое чувство и связь, почти ни с чем не сравнимые. И иметь возможность разделить радость от победы — такой, какую люди отмечали в прошлом году, — это по‑настоящему прекрасно», — приводит слова Энрике сайт УЕФА.

