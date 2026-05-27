The Independent раскрыл имена игроков, которых Де Дзерби хочет купить в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания центрального защитника Джона Стоунза, который покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Лондонский клуб видит в 31-летнем футболисте лидера, необходимого команде. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби хочет приобрести нового вратаря. В качестве одного из вариантов рассматривается голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд.

Подчёркивается, Де Дзерби может обратиться к услугам игроков своего бывшего клуба «Брайтона». Итальянский специалист заинтересован в подписании защитника Яна Паула ван Хекке, полузащитника Карлоса Балеба и вратаря Барта Вербрюггена.

Также «Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Борнмута» Маркосу Сенеси и защитнику «Ливерпуля» Эндрю Робертсону. Оба игрока покинут свои клубы по окончании сезона.