Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия сравнил прошлогоднюю команду «ПСЖ» с нынешней

Кварацхелия сравнил прошлогоднюю команду «ПСЖ» с нынешней
Комментарии

Грузинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия перед финалом Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом» сравнил нынешнюю команду парижан с прошлогодней. Тогда «ПСЖ» выиграл главный клубный турнир Старого Света.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, многое изменилось, потому что наши соперники знают, как мы играли в прошлом году. Они пытались мешать нам воплощать нашу стратегию, но мы доказали, что способны показывать достойную игру во встречах с любым оппонентом. Мы уважаем их, но знаем, что у нас есть потенциал, чтобы обыграть любую команду. Нам просто нужно сосредоточиться на своей игре, и это то, к чему мы всегда стремимся. В каком-то смысле это повторяется, потому что мы отлично поработали в прошлом сезоне, и мы стараемся провести отличный сезон и в этом году», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Никакого открытого футбола! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»
Никакого открытого футбола! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android