Кварацхелия сравнил прошлогоднюю команду «ПСЖ» с нынешней

Грузинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия перед финалом Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом» сравнил нынешнюю команду парижан с прошлогодней. Тогда «ПСЖ» выиграл главный клубный турнир Старого Света.

«Думаю, многое изменилось, потому что наши соперники знают, как мы играли в прошлом году. Они пытались мешать нам воплощать нашу стратегию, но мы доказали, что способны показывать достойную игру во встречах с любым оппонентом. Мы уважаем их, но знаем, что у нас есть потенциал, чтобы обыграть любую команду. Нам просто нужно сосредоточиться на своей игре, и это то, к чему мы всегда стремимся. В каком-то смысле это повторяется, потому что мы отлично поработали в прошлом сезоне, и мы стараемся провести отличный сезон и в этом году», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.