Кварацхелия рассказал о своей мотивации выиграть ЛЧ во второй раз подряд

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о значимости предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом» для грузинского народа как о мотивирующем факторе. В прошлом сезоне парижане выиграли ЛЧ.

«В прошлый раз я почувствовал столько любви от грузинских болельщиков и обычных людей, меня так много поздравляли. Это даже были люди, которые почти никогда не смотрели футбол. Я сделаю всё возможное, чтобы снова подарить эту радость грузинским болельщикам. Я счастлив, что я грузин и могу принести эту радость стране своим небольшим вкладом.

Я думаю, наша история такова: мы очень маленькая страна, но мы всегда боремся. У нас всегда есть ответ, понимаете? Мы сплочённая команда, мы всегда поддерживаем друг друга, но при этом умеем радушно принимать гостей. Я очень горжусь тем, что я грузин, потому что у нас такой менталитет — бороться. Мне нелегко выходить на улицу в Грузии, потому что там обожают футбол, но я очень люблю возвращаться в свою страну. Стараюсь возвращаться туда при любой возможности», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.