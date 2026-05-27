Артета признан лучшим тренером АПЛ сезона-2025/2026

Испанский специалист Микель Артета, возглавляющий «Арсенал», признан лучшим тренером английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

«Канониры» под руководством Артеты стали чемпионами Англии. В 38 турах они набрали 85 очков и на семь очков опередили ближайшего конкурента в лице «Манчестер Сити». «Арсенал» выиграл АПЛ впервые за 22 года.

Артета возглавляет лондонскую команду с декабря 2019 года. За этот период, помимо чемпионата Англии, «Арсенал» выиграл Кубок Англии и дважды Суперкубок страны.

В субботу, 30 мая, подопечные Артеты встретятся с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.