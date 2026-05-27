«Это было бы невероятно». Райс — о возможной победе «Арсенала» в Лиге чемпионов УЕФА

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс ответил, что для него значит выход в финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором лондонцы сыграют с «Пари Сен-Жермен». Решающая игра турнира пройдёт в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» 30 мая 2026 года.

«В детстве ты смотришь матчи Лиги чемпионов: групповые этапы, плей-офф, финалы. А потом, осознавая, что ты уже близок к финалу, смотришь на часы – пять минут до начала, две минуты до начала – и наконец слышишь свисток. И тебя переполняет чувство облегчения, чистой радости, неподдельной эмоциональности. Это чувство навсегда останется со мной.

Выйти в финал — это одно, какое достижение! Но победить… Честно говоря, я пока не могу подобрать слов, потому что этого ещё не произошло. Не хочу забегать вперёд, но это было бы невероятно», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.