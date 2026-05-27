Матч-центр:
«В прошлом сезоне давление на команду было сильнее». Луис Энрике — перед финалом ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в преддверии решающего матча Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом» раскрыл, как изменилось давление на команду по сравнению с прошлым сезоном. «ПСЖ» является действующим чемпионом соревнования. Решающая игра ЛЧ сезона-2025/2026 пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Я бы сказал, что в прошлом сезоне давление было сильнее. Все говорили: «Вот он, наш шанс! Мы не можем проиграть сейчас!» Сейчас давление есть, но оно иного рода: мы считаем, что заслужили победу — исходя из нашего пути в турнире и всех команд, которых мы обыграли на этом пути.

Мы прошли раунд плей‑офф, и нам досталась худшая сетка из 36 команд. Учитывая весь пройденный путь, всё, с чем мы столкнулись, и то, как мы улучшились в течение сезона, мы подходим к финалу — и наша цель, разумеется, победить, чтобы завершить сезон на позитивной ноте», — приводит слова Энрике сайт УЕФА.

