Деклан Райс: я игрок, умеющий показывать себя в важных матчах

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс рассказал о качествах, которые необходимы футболистам в решающие моменты. Лондонцы 30 мая сыграют с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов УЕФА, встреча состоится в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

«Могу сказать, что я игрок, умеющий показывать себя в важных матчах. Когда играешь в самых престижных соревнованиях, от игроков требуется, чтобы они выкладывались на полную в каждом моменте, это касается не только меня. Думаю, наша команда делала это в последние несколько лет в важных играх – мы показывали себя с лучшей стороны, особенно в Лиге чемпионов. Многие из нас обладают этим качеством, и оно нам понадобится и в финале.

В футболе нельзя заранее определить, сыграешь ты хорошо или нет. Это неизвестность. Но ты можешь контролировать то, как начнёшь игру, насколько укрепишь в себе уверенность. И будь то первое касание мяча, отбор, удар головой, всегда делай всё правильно с самого начала, и дальше будешь строить свою игру», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.