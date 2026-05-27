Полузащитник «Арсенала» Райс: поражения идут на пользу, они усиливают желание побеждать

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился воспоминаниями о победе в Лиге конференций УЕФА в сезоне-2022/2023 в составе «Вест Хэм Юнайтед». «Канониры» 30 мая сыграют с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов УЕФА, встреча состоится в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

«Быть капитаном «Вест Хэма» в столь юном возрасте в финале европейского турнира, поднять этот трофей – первый трофей со времён Бобби Мура, если не считать плей-офф [второго дивизиона]… Это был особенный момент.

Я уже проиграл немало финалов: два финала Евро, финал Кубка лиги. Это больно, потому что, когда ты выходишь в финал, ты хочешь выиграть этот титул. Но все эти поражения идут на пользу. Они усиливают желание побеждать, и я надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.