Деклан Райс: Микель Артета превратил меня в универсального полузащитника

Деклан Райс: Микель Артета превратил меня в универсального полузащитника
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс рассказал, как на него повлияла работа под руководством главного тренера команды Микеля Артеты.

«Артета просто превратил меня в более универсального полузащитника, в том смысле, что я умею делать всё понемногу. Я слышал, как Стивен Джеррард говорил, что когда он играл, то видел себя полузащитником, который может делать всё понемногу. Придерживаюсь того же самого. Я могу немного играть в атаке, немного в обороне. Если нужно остаться сзади и помочь защите, то могу. Если же необходимо продвинуться вперёд и помочь атаке, то я умею и это.

Я хочу быть активным, но при этом показывать свой характер, свои сильные стороны, и я думаю, что Артета действительно помог мне в этом за последние несколько лет. При одной из первых встреч он назвал меня «маяком Арсенала». Я никогда раньше не слышал подобного, но он говорит такие вещи, о которых вы бы никогда не подумали, так что это было действительно чем-то особенным», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.

