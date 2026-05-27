Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» стал рекордным по посещаемости

Суперфинал Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.), стал самым посещаемым матчем в истории российского клубного футбола. Игру посетили 72 978 зрителей. Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве.

Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году во время матча суперфинала между «Спартаком» и московским «Динамо» (2:1), посещаемость которого составила 69306 человек.

Так же матч вошёл в топ-3 самых посещаемых финалов Европы нынешнего сезона. Больше зрителей в нынешнем сезоне собралось лишь на решающих матчах кубков Англии и Германии: на играх «Челси» – «Манчестер Сити» (83 337) и «Бавария» – «Штутгарт» (74 064).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).