Сборная Узбекистана представила форму на ЧМ-2026 забавным ИИ-роликом

Сборная Узбекистана по футболу представила новый комплект игровой формы для чемпионата мира 2026 года в Мексике, США и Канаде, использовав забавный ИИ-ролик.

На опубликованном ролике видно, как создается форма: от выкройки ткани с национальными орнаментами до финальной презентации спортсменами. При этом, форма в какой-то момент видео оживает и начинает убегать и жить своей жизнью.

Отмечается, что форма сделана брендом 7SABER. Основная форма выполнена в синем цвете с традиционными орнаментами, тогда как гостевой комплект сделан в белом цвете.

На мировом первенстве узбекистанская национальная команда сыграет в группе K со сборными Колумбии (18 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (28 июня).