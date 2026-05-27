«Когда ты в финале — обязан побеждать». Гласнер — о решающем матче «Кристал Пэлас» в ЛК

Главный тренер «Кристал Пэлэс» Оливер Гласнер высказался о выходе клуба в финал Лиги конференций.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это колоссальное достижение для каждого из нас. Мы впервые выступаем в этом турнире. Многие наши футболисты вообще никогда не играли в еврокубках, и нам необходим был весь этот путь, все эти матчи, чтобы расти и развиваться. Теперь мы все предвкушаем финал. Предстоящая встреча станет для нас 17-й в Лиге конференций и 60-й в сезоне в общей сложности. Цифры просто сумасшедшие.

За этим стоят бесконечные перелёты, множество стран, разные футбольные стили и самые полярные вызовы. Когда мы только начинали этот путь, нашей целью всегда был выход в финал, и мы её достигли. Но сейчас речь идёт не просто об участии. Когда ты выходишь на поле в финале, ты обязан побеждать. Без вариантов», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая, встретятся «Кристал Пэлас» (Англия) и «Райо Вальекано» (Испания).

