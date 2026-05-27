«Конечно, из-за меня». Жена Сафонова — об успехах вратаря «ПСЖ»

Марина Кондратюк, жена российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, опубликовала на своей странице в соцсетях скриншот переписки, где ответила подписчику, почему Матвей стал хорошим вратарём.

Подписчик спросил: «Походу из-за тебя стал таким хорошим вратарём?»

Марина ответила: «Нет, блин. Тренировался полжизни, выигрывал, старался, боролся за своё место, проявлял характер. Конечно, из-за меня. Что за вопросы?..»

Фото: Соцсети Марины Кондратюк

Сафонову 27 лет. Он воспитанник «Краснодара». Россиянин выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. За этот период времени он провёл 43 матча, в которых пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение Матвея с клубом рассчитано до лета 2029 года. Ориентировочная рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 22 млн.