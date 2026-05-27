«Надеемся, что у нашей сказки будет счастливый конец». Тренер «Райо» — о финале ЛК

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес высказался о выходе клуба в финал Лиги конференций.

«Мы всё ещё летаем в облаках после того, чего добились в Страсбурге. Мне кажется, мы пока до конца не осознали масштаб этого исторического достижения, и потребуется время, чтобы полностью переварить случившееся. Тем не менее, это был долгий путь, и мы уже сейчас ценим наши первые шаги, извлечённые уроки и тот опыт, который приобретаем. Очередной и финальный шаг ждёт нас в Лейпциге, и мы очень надеемся, что у нашей сказки будет счастливый конец.

Когда в полуфинале прозвучал финальный свисток, я почувствовал удивительное спокойствие и умиротворение, даже большее, чем ожидал сам. Это был миг, когда мы обрели то, к чему так долго и страстно стремились. За этим результатом стоит колоссальный труд: бесчисленные часы и дни работы, огромная ответственность перед множеством людей. В такой момент наступает душевный покой. Мне нужно было просто пожать руку тренеру соперников, а затем отдаться естественному течению эмоций», — приводит слова Переса официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге 27 мая, встретятся «Кристал Пэлас» (Англия) и «Райо Вальекано» (Испания).