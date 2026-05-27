Кварацхелия: когда ты забиваешь гол — эти ощущения ни с чем не сравнятся

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия рассказал, какие эмоции испытывает во время матчей Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Лиге чемпионов проходных соперников не бывает, здесь каждый клуб силён, и взломать чужую оборону невероятно трудно. Но у меня потрясающие партнёры по команде. Они умеют создавать идеальные моменты, когда мне остаётся просто нанести точный удар.

Думаю, порой я даю волю эмоциям сильнее, чем следовало бы, а иногда, наоборот, выгляжу слишком сдержанным. Всё зависит от настроя, но на поле я всегда выкладываюсь на все 100%. Излишние эмоции порой заставляют тебя слишком много думать в игровых эпизодах. Зато, когда ты забиваешь гол — эти ощущения ни с чем не сравнятся. Каждый раз, выходя на поле, я хочу испытывать эти эмоции снова и снова», — приводит слова Хвичи официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) 30 мая, встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия).

