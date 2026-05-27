Лишь два футболиста до Кейна забивали более 60 голов за клубный сезон в XXI веке
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал третьим игроком в XXI веке, который в одном сезоне забил более 60 голов за клуб из топ-5 европейских лиг во всех турнирах. Об этом сообщает портал Stat Foot.

Кейн довёл свой итог до 61 гола, оформив сегодня хет-трик в финале Кубка Германии против «Штутгарта» (3:0). Ранее более 60 голов в рамках одного клубного сезона забивали только звездный аргентинский форвард Лионель Месси, который в сезоне-2011/2012 за «Барселону» отметился 73 голами и португальский нападающий Криштиану Роналду. У португальца в сезоне-2014/2015 за «Реал» был так же, как и у Кейна, забит 61 мяч.

По итогам минувшего сезона Кейн во второй раз стал обладателем «Золотой бутсы».

