Романо сообщил инсайд о будущем Мхитаряна. Ранее Генрих раздумывал над завершением карьеры

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян достиг договорённости о подписании нового контракта с «Интером». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, соглашение рассчитано на один сезон, документы будут подписаны в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что футболист с февраля раздумывал о завершении карьеры.

Мхитарян выступает за «Интер» с июня 2022-го. Действующий контракт 37-летнего игрока с миланским клубом истекает в июне текущего года. Всего в составе миланского клуба Мхитарян провёл 187 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 3,5 млн.

Ранее экс-футболист сборной Армении защищал цвета «Ромы», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Боруссии» Дортмунд, «Шахтёра», «Металлурга», «Пюника» и юниорской команды «Сан-Паулу».