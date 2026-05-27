Главная Футбол Новости

«Чтобы обыграть «ПСЖ», нужно показать безупречный футбол». Райс — о финале ЛЧ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался об очередном противостоянии с «Пари Сен-Жермен».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» — первоклассная команда. В прошлом году мы провели с ними два тяжелейших полуфинальных матча, где всё могло повернуться в любую сторону. Так что скажу просто: пусть победит сильнейший. Чему нас научило то поражение? Тому, что в матчах такого накала необходимо бережно относиться к своим моментам, ведь у нас их было предостаточно. Тогда удача отвернулась от нас, но именно такие осечки готовят тебя к будущим великим делам. Мы будем во всеоружии.

Чтобы обыграть «ПСЖ», нужно показать безупречный футбол. С самого стартового свистка внутри должны гореть огонь, колоссальная спортивная злость и уверенность в том, что этот кубок будет нашим. Финал Лиги чемпионов — это вершина клубного футбола, круче ничего быть не может. Это грандиозный шанс для всех нас. Предстоящий матч станет последним аккордом клубного сезона, и мы обязаны завершить его на мажорной ноте. Нужно выжать из себя все до последней капли, опустошить баки и отдать все силы ради того, чтобы завоевать этот прекрасный трофей», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) 30 мая, встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия).

