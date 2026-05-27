Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер высказался о сопернике по финалу Лиге конференций

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о сопернике по финалу Лиги конференций.

«Я говорил это ещё перед полуфиналами: все четыре команды, добравшиеся до этой стадии, заслуживали сыграть в решающем матче, потому что прошли этот турнир блестяще. «Райо» — не исключение. Они дважды обыграли «Страсбург», а мы пересекались со «Страсбургом» на общем этапе и уступили 1:2. Так что мы не понаслышке знаем, как тяжело одолеть эту команду.

Это говорит о высоком классе нашего соперника. Нам противостоит испанский клуб. Я беседовал с нашими ребятами, поигравшими в Испании, и они отмечают, что «Райо» — очень быстрая, контратакующая команда с реактивными вингерами, способная забить в любой момент. При этом пропускают они крайне мало», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия) 27 мая, встретятся «Кристал Пэлас» (Англия) и «Райо Вальекано» (Испания).