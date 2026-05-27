Тренер «Райо Вальекано» высказался о сопернике по финалу Лиге конференций
Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес высказался о сопернике по финалу Лиги конференций.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На старте турнира, если бы подавляющее большинство болельщиков или даже нас, непосредственных участников, попросили составить список фаворитов, многие безоговорочно включили бы «Кристал Пэлас» в число главных претендентов на трофей. Но мы все прекрасно знаем, что такое футбол. Прелесть нашей игры в том, что она напрочь опровергает любые предстартовые прогнозы и аналитику — всё решается на поле. «Пэлас» — команда с колоссальным потенциалом, они проводят великолепный сезон.

Их главный тренер объявил об уходе, а это всегда мощный эмоциональный стимул для игроков. Команда сплачивается вокруг идеи: «Давайте красиво закроем этот цикл и подарим этот финал и себе, и тренеру». Так что с точки зрения психологии они будут очень сильны. Если же говорить чисто о футболе, это превосходно сбалансированная команда с четкой структурой как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Переса официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия) 27 мая, встретятся «Кристал Пэлас» (Англия) и «Райо Вальекано» (Испания).

