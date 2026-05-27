Кандидат в президенты «Реала» рассказал о возможном назначении Клоппа или Моуринью в клуб

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался о возможном назначении нового главного тренера перед сезоном-2026/2027.

— Мог бы Жозе Моуринью стать кандидатом на пост главного тренера при вас?

— Я не могу обсуждать конкретного человека, когда не уверен, действительно ли он как-то связан с Пересом. Мой проект другой, поэтому такие вопросы нужно адресовать тем, кто ведёт с ним переговоры.

— Можете ли вы раскрыть хоть какие-то детали по спортивной части?

— Мы назначим тренера, который впишется в долгосрочный проект. Сосьос будут гордиться профилем, который мы предложим для «Реал» Мадрид. Это проект, который должен вызывать воодушевление с первого дня, но одновременно формировать действительно профессиональную структуру с чёткой иерархией, организацией и реальными управленческими полномочиями.

— Этот человек уже работал в «Реале» раньше?

— Нет. «Реал» не может действовать, исходя из краткосрочных перспектив. Сейчас настало время смены цикла. Конечно, всё достигнутое ранее заслуживает признания, но наша цель — строить проект на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу в рамках другой модели профессионализации и модернизации.

— Юрген Клопп — это реальная возможность?

— Мы рассматриваем варианты среди лучших тренеров мирового футбола — людей с тем уровнем опыта и лидерских качеств, который необходим для управления таким клубом, как «Реал». Естественно, я был бы рад, если бы тренеры такого уровня возглавили команду.

— Но конкретно с Клоппом есть вариант?

— На данном этапе я не могу ответить ни «да», ни «нет». Переговорами занимаются спортивные специалисты в рамках проекта, и пока больше сказать не могу. Посмотрим в ближайшие дни, — приводит слова Рикельме The Athletic.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата: действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.