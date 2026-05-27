Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» намерен подписать трансферную цель «Реала» и «ПСЖ» — Плеттенберг

«Ман Сити» намерен подписать трансферную цель «Реала» и «ПСЖ» — Плеттенберг
Комментарии

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес намерен покинуть лондонский клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X со ссылкой на данные Sky Sports.

По информации источника, «Манчестер Сити» на данном этапе проявляет наибольший интерес. Это связано с тем, что потенциальный новый главный тренер «горожан» Энцо Мареска рассчитывает подписать игрока, видя в нём футболиста основной команды и одного из ключевых в своём проекте. Утверждается, что «Реал» и «ПСЖ» тоже внесли хавбека в свои шорт-листы, но пока не делали конкретных предложений о трансфере.

Ранее сообщалось, что аргентинский хавбек открыт к потенциальному переходу в «Реал».

В сезоне-2025/2026 аргентинец принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеса составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Бен Джейкобс сообщил о возможном уходе Энцо Фернандеса из «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android