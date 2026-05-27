«Ман Сити» намерен подписать трансферную цель «Реала» и «ПСЖ» — Плеттенберг

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес намерен покинуть лондонский клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X со ссылкой на данные Sky Sports.

По информации источника, «Манчестер Сити» на данном этапе проявляет наибольший интерес. Это связано с тем, что потенциальный новый главный тренер «горожан» Энцо Мареска рассчитывает подписать игрока, видя в нём футболиста основной команды и одного из ключевых в своём проекте. Утверждается, что «Реал» и «ПСЖ» тоже внесли хавбека в свои шорт-листы, но пока не делали конкретных предложений о трансфере.

Ранее сообщалось, что аргентинский хавбек открыт к потенциальному переходу в «Реал».

В сезоне-2025/2026 аргентинец принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Фернандеса составляет € 90 млн.