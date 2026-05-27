«Нужно поставить красивую точку». Кварацхелия — о возможной победе в ЛЧ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о своей роли в команде и о том, что парижский клуб нацелен на победу в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Некоторые говорят, что в матчах Лиги чемпионов я приношу команде больше пользы, но я с этим не согласен. Бывают игры, когда тебе не удается забить или отдать голевую передачу, но ты всё равно проделываешь колоссальный объем черновой работы на благо коллектива — именно этого требует наша командная стратегия.

Уходя с поля после финального свистка, я должен быть уверен, что выложился без остатка и помог команде победить. Что касается Лиги чемпионов, то «Пари Сен-Жермен» по праву входит в число главных грандов этого турнира, и мы это доказали. Я счастлив играть бок о бок с футболистами, которые создают для меня моменты, где остается только пробить и забить. Рад, что мне удалось собрать солидную коллекцию из голов и передач в этом сезоне, но теперь нужно поставить красивую точку и продолжать в том же духе как можно дольше», — приводит слова Хвичи официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) 30 мая, встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия).

