Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Победа в финале стала бы идеальным голливудским финалом». Гласнер — об уходе из «Пэлас»

«Победа в финале стала бы идеальным голливудским финалом». Гласнер — об уходе из «Пэлас»
Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о своём уходе из клуба.

Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы посчитал свою работу полным провалом, если бы команда опустила руки после того, как я объявил о своём уходе. Я всегда повторял парням: «Вы играете не ради тренера». Они играют за себя, за команду, за болельщиков и за имя клуба, цвета которого защищают. Если мы завоюем трофей Лиги конференций, то все футболисты, которые останутся здесь, и все наши фанаты получат колоссальный бонус — еврокубки в следующем сезоне. Так что всё, что они делают на поле, они делают в первую очередь для себя и для клуба, а не для меня.

Победа в финале стала бы идеальным голливудским финалом. Когда вы смотрите фильм или читаете книгу, вы всегда ждете счастливого конца. Завершить это более чем двухлетнее путешествие ещё одним трофеем, который к тому же станет первым европейским кубком в истории «Кристал Пэлас», — это было бы просто невероятно», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия) 27 мая, встретятся «Кристал Пэлас» (Англия) и «Райо Вальекано» (Испания).

Материалы по теме
«Когда ты в финале — обязан побеждать». Гласнер — о решающем матче «Кристал Пэлас» в ЛК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android