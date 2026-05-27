«Победа в финале стала бы идеальным голливудским финалом». Гласнер — об уходе из «Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о своём уходе из клуба.

«Я бы посчитал свою работу полным провалом, если бы команда опустила руки после того, как я объявил о своём уходе. Я всегда повторял парням: «Вы играете не ради тренера». Они играют за себя, за команду, за болельщиков и за имя клуба, цвета которого защищают. Если мы завоюем трофей Лиги конференций, то все футболисты, которые останутся здесь, и все наши фанаты получат колоссальный бонус — еврокубки в следующем сезоне. Так что всё, что они делают на поле, они делают в первую очередь для себя и для клуба, а не для меня.

Победа в финале стала бы идеальным голливудским финалом. Когда вы смотрите фильм или читаете книгу, вы всегда ждете счастливого конца. Завершить это более чем двухлетнее путешествие ещё одним трофеем, который к тому же станет первым европейским кубком в истории «Кристал Пэлас», — это было бы просто невероятно», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия) 27 мая, встретятся «Кристал Пэлас» (Англия) и «Райо Вальекано» (Испания).