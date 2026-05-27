40-летний Лука Модрич завершит карьеру после ЧМ-2026 — Николо Скира

Полузащитник «Милана» Лука Модрич объявит о завершении профессиональной карьеры после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

В сентябре хорватскому футболисту исполнится 41 год. Ранее сообщалось, что Модрич не станет продлевать контракт с «Миланом» и покинет команду ближайшим летом. В ближайшее время футболист отправится с национальной командой на заключительное в своей карьере мировое первенство.

Модрич перешёл в «Милан» летом 2025 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне в составе «Милана» хавбек забил два гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах. Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4 млн.

Ранее футболист выступал за «Реал», «Тоттенхэм», «Динамо» Загреб, «Интер Запрешич» и «ХСК Зриньски Мостар».

