Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это лакмусовая бумажка, которая покажет наш уровень». Гасилин — о матче России с Египтом

«Это лакмусовая бумажка, которая покажет наш уровень». Гасилин — о матче России с Египтом
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Египта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 15:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хочется, чтобы наша сборная выставила сильнейший состав. Соперник подходящий — Египет готовится к чемпионату мира. Это лакмусовая бумажка, которая покажет наш уровень», — сказал Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

Напомним, сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Материалы по теме
Официально
Сборная России объявила окончательный состав на товарищеские матчи в мае и июне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android