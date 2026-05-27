«Это лакмусовая бумажка, которая покажет наш уровень». Гасилин — о матче России с Египтом

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Египта.

«Хочется, чтобы наша сборная выставила сильнейший состав. Соперник подходящий — Египет готовится к чемпионату мира. Это лакмусовая бумажка, которая покажет наш уровень», — сказал Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

Напомним, сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.