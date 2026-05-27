«ПСЖ» подпишет 18-летнего вратаря на фоне возможного ухода Шевалье — L'Equipe

«Пари Сен-Жермен» намерен в летнее трансферное окно подписать 18-летнего вратаря. Об этом сообщает топовое французское издание L'Equipe.

По информации источника, личность игрока не раскрывается. Отмечается, что вероятнее всего это будет испанец. Утверждается, что он может стать третьим номером команды при условии, что 19-летний итальянец Ренато Марин займет роль второго вратаря в случае ухода Люка Шевалье.

Напомним, 24-летний француз проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову по ходу сезона. Шевалье не играл с января и не был вызван в сборную на грядущий чемпионат мира. Сообщалось, что футболист готов рассмотреть летний трансфер, чтобы вновь получать игровое время. Всего на его счету 26 матчей, 28 пропущенных мячей и 10 игр «на ноль».

Ренато Марину 19 лет. Он перешёл в «ПСЖ» из «Ромы» летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 он сыграл три матча во всех турнирах и пропустил два мяча, дважды оставив ворота в неприкосновенности.