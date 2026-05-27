Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» подпишет 18-летнего вратаря на фоне возможного ухода Шевалье — L'Equipe

«ПСЖ» подпишет 18-летнего вратаря на фоне возможного ухода Шевалье — L'Equipe
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» намерен в летнее трансферное окно подписать 18-летнего вратаря. Об этом сообщает топовое французское издание L'Equipe.

По информации источника, личность игрока не раскрывается. Отмечается, что вероятнее всего это будет испанец. Утверждается, что он может стать третьим номером команды при условии, что 19-летний итальянец Ренато Марин займет роль второго вратаря в случае ухода Люка Шевалье.

Напомним, 24-летний француз проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову по ходу сезона. Шевалье не играл с января и не был вызван в сборную на грядущий чемпионат мира. Сообщалось, что футболист готов рассмотреть летний трансфер, чтобы вновь получать игровое время. Всего на его счету 26 матчей, 28 пропущенных мячей и 10 игр «на ноль».

Ренато Марину 19 лет. Он перешёл в «ПСЖ» из «Ромы» летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 он сыграл три матча во всех турнирах и пропустил два мяча, дважды оставив ворота в неприкосновенности.

Материалы по теме
Фото
«Конечно, из-за меня». Жена Сафонова — об успехах вратаря «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android