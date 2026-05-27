Мор назвал фаворита контрольного матча Египет — Россия

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор выбрал фаворита накануне товарищеского матча сборной России с национальной командой Египта. Встреча состоится на стадионе «Борг Эль Араб» в египетской Александрии в четверг, 28 мая.

«Как по мне, то фаворит матча — сборная России», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина помимо встречи с египтянами проведут ещё две товарищеские игры — со сборными Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня). Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.